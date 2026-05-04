L'Avis di Celle compie 60 anni, con il Comune il progetto per la rigenerazione urbana dei giardini dei Piani

L'Avis di Celle compie 60 anni e il 31 maggio sarà una giornata di festa per il paese.

L'associazione dei donatori di sangue cellesi, una vera e propria istituzione per il comune, festeggiano le nozze di diamante ed è prevista una domenica mattina immersa tra il corteo e la presentazione di un progetto.

Dopo il ritrovo dalle 8.30 alle 9.30 dei partecipanti nella sede di via Santi Giacomo e Filippo, partirà dalle 9.30 il corteo della memoria e alle 10.00 spazio alla sfilata sociale tra le vie del centro e la passeggiata a mare.

Alle 11.30 verrà presentato il progetto "Giardini dei Piani Avis", un nuovo polo della salute e della solidarietà che verrà realizzato in via Genova. L'associazione aveva infatti effettuato una proposta al Comune per effettuare un intervento nell'area ludico-sportivo della frazione prevedendo la riqualificazione tramite lavori di rigenerazione urbana. L'amministrazione dopo aver giudicato come valido il progetto, ha pubblicato un avviso esplorativo per consentire ad eventuali altre associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato di candidarsi per stipulare con il Comune una convenzione. Nessun’altra realtà però ha manifestato interesse e quindi l'amministrazione ha deciso di procedere all’approvazione dello schema di convenzione con l'Avis.

"E' un momento di profonda gioia che non avremmo potuto raggiungere senza il sostegno, la vicinanza e l'aiuto concreto di persone che hanno creduto nei nostri valori di dono e solidarietà" scrivono dall'Avis cellese.

Dopo un brindisi nei giardini alle 12.30 si terrà un pranzo.