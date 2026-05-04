Comitato Territoriale di Villapiana-La Rusca, il cinema in quartiere: tre serate con "Dickens" tra thriller e letteratura

Nei giorni 8, 15 e 22 maggio, il Comitato Territoriale di Villapiana-La Rusca propone, alle ore 21 presso La Generale, in via San Lorenzo 25r, tre episodi della serie cinematografica "Dickens". Ingresso libero. I film thriller, che hanno come regista e sceneggiatore il savonese Giovanni Minardi, sono una prima visione per il quartiere.

La trama della serie è relativamente semplice: tre poliziotti, due uomini (interpretati da Carlo Deprati e Jacopo Marchisio) e una giovane donna (protagonista principale della vicenda, affidata a Giulia Deprati), danno la caccia a un serial killer che, quando uccide, lascia sui corpi delle proprie vittime biglietti che riportano frasi tratte da romanzi o racconti di Charles Dickens.

Ogni singola puntata ha lo stesso titolo del libro di "Dickens" del quale l’assassino misterioso si serve e rielabora al proprio interno i motivi e i temi di quello stesso lavoro letterario: così, se lo spettatore che non conosce i testi può godersi la vicenda poliziesca, quello che invece li abbia in mente è in grado di cogliere rimandi e sfumature più complessi. Non è, insomma, solo un thriller questo "Dickens", ma una riflessione su come si raccontano le storie, sul confronto tra narrazione per parole e per immagini, sulla persistenza di certi argomenti nella storia culturale, oltre le differenze di epoche e di linguaggi.

Tre momenti che gli amanti del cinema apprezzeranno in modo particolare, con una proiezione che vede coinvolti come protagonisti anche molti abitanti del quartiere.