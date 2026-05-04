I riti religiosi e gli eventi in diocesi per la festa di Maria Ausiliatrice

In questo mese si celebra la festa di Maria Ausiliatrice. A Varazze si pregherà con il rosario comunitario alle ore 20:45 al giovedì dal 7 al 14 maggio presso l'Oratorio San Bartolomeo e al venerdì dall'8 al 15 maggio nell'Oratorio Salesiano Don Bosco.

Sabato 16 maggio nella Chiesa San Bartolomeo ci sarà l'evento "Vestila di rose" con la consegna degli elaborati a cura degli alunni delle scuole cittadine. Seguirà il triduo di preparazione a cura dei sacerdoti e delle corali cittadine mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 maggio ancora alle 20:45 in San Bartolomeo.

Domenica 24 maggio si terranno alle 17 nell'oratorio salesiano la benedizione dei bambini, alle 18 l'intitolazione della salita all'oratorio alla missionaria santa Maria Troncatti e alle 20:30 in San Bartolomeo il vespro. A seguire la solenne processione in piazza san Bartolomeo, largo Alpini d'Italia, piazza Dante, via Mameli, piazza Nello Bovani (con sosta), via Gavarone e via Busci. L'animazione sarà a cura della Banda Musicale "Cardinal Cagliero" e del Coro Arcobaleno.

Lunedì 25 maggio, giorno della festa liturgica, alle ore 10:30 in San Bartolomeo il parroco don Claudio Doglio presiederà la messa.

A Feglino, frazione di Orco Feglino, la Parrocchia San Lorenzo Martire festeggerà il 152esimo anniversario dell'apparizione di Maria Ausiliatrice. Domenica10 maggio alle ore 11 nell'omonimo santuario sarà officiata la messa. Martedì 12 maggio ancora in santuario alle 11 la messa, alle 17:30 il rosario e alle 18 la celebrazione eucaristica. Nel piazzale sarà disponibile un banchetto di ristoro. Il santuario sarà aperto dalle 9 alle 20.

Sabato 30 maggio dalle 20:45 con partenza da San Rocco è in programma la fiaccolata votiva, con la processione aux flambeaux e la benedizione in santuario. Domenica 31 maggio nuovamente in santuario alle 11 si potrà partecipare alla funzione liturgica.