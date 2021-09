Meteo: un po' di alta pressione, poi possibili temporali domenica

Un'area di alta pressione con uno sbuffo di matrice africana sta interessando il Nord Ovest almeno sino a sabato. Al seguito una bassa pressione in lento movimento dalla penisola iberica alla regione alpina determinerà un afflusso di correnti meridionali con il transito di un modesto fronte perturbato, con possibili temporali domenica. Poi nuovamente alta pressione per la prossima settimana

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi 24 a domenica 26 settembre

Cielo irregolarmente nuvoloso dal pomeriggio sia in pianura che al mare con cielo coperto domani e possibili temporali nella notte e prime ore del mattino di domenica, poi cielo irregolarmente nuvoloso. Termometro fresco sui valori minimi con rialzo delle minime e discesa brusca delle massime domenica in pianura. Minime in pianura intorno 11- 17°C e massime 19 - 25°C. Al mare minime intorno 17- 21°C e massime 21-24°C. In pianura deboli da Ovest al mare moderati da Est.

Da lunedì 27 settembre

Irregolarmente nuvoloso con rialzo termico.

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/620-Stagionali_settembre_2021.html.