Tragedia in Corso Tardy & Benech, la polizia locale ricerca testimoni: "Ogni informazione è gradita per la ricostruzione della dinamica dell'incidente"

La polizia locale cerca testimoni che possono aver assistito all'incidente nel quale ha perso tragicamente la vita Valentina Squillace.

La 22enne è stata investita questa mattina intorno alle 8.00 in Corso Tardy & Benech all'incrocio tra via Servettaz e via De Amicis.

La giovane è infatti stata travolta da un camion sulle strisce pedonali e trascinata per circa 50 metri. Purtroppo per lei non c'è stato più nulla da fare.

L'autista non si sarebbe accorto dell'investimento e sarebbe stato avvisato da una donna che ha assistito alla scena.

Dal comando di via Romagnoli comunque hanno lanciato un avviso ricercando persone che possano aver visto il drammatico accaduto.

"Si ricercano testimoni del sinistro avvenuto questa mattina, 16/12/2025, in Corso Tardy e Benech. Ogni informazione è gradita ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente. Chiamare il numero 019811818" dicono dalla polizia locale.

Le indagini sono quindi in corso coordinate dalla Pubblico Ministero Chiara Venturi che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Iscritto nel registro degli indagini come prassi l'autista, un cittadino italiano, risultato negativo all'alcol test.

Non verrà disposta l'autopsia, la giovane è infatti deceduta sul colpo.