Temporali in Liguria: allerta arancione sul centro levante, gialla nel ponente

Cambia il colore dell’allerta meteo per temporali sul centro levante: infatti, per le zone B, C, E si passa in arancione fino alle 15.00 (poi sarà gialla fino alle 18) mentre il ponente (zone A, D) resta in gialla fino alle 15.00.

Entriamo dunque, in una fase di particolare attenzione, considerato che l’arancione è il massimo grado di allertamento per i temporali. Dalla mezzanotte le precipitazioni si sono concentrate sul settore centrale, con cumulata oraria massima di 11.2 millimetri a Genova Pegli (intensità tra debole e moderata) e 7.4 millimetri in 30 minuti e 11 millimetri a Genova Castellaccio, mentre a Creto (Genova) si sono registrati 5 millimetri in 5 minuti.

Le previsioni meteo per la giornata odierna: il transito di una ondulazione in quota determina un marcato aumento dell'instabilità. Precipitazioni diffuse in rapida estensione da ponente a levante nel corso della giornata: si prefigurano intensità molto forti e cumulate elevate su BCE con rischio di temporali forti organizzati e stazionari, soprattutto sul settore centrale della regione. Su D alta probabilità di temporali forti, localmente più persistenti, soprattutto nella mattinata. Esaurimento dei fenomeni da sera. Venti temporaneamente forti da Nord-Est a Ponente, da Sud-Est a Levante.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.