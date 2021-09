Incidente stradale nel tardo pomeriggio odierno a Calizzano, lungo la strada provinciale 490. Il sinistro ha coinvolto una moto. Sul posto i militi dell'emergenza sanitaria, l'automedica e l'elisoccorso Grifo.

Il conducente della due ruote è stato trasportato per via aerea in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto riferito, avrebbe riportato un trauma commotivo.