Coronavirus, numeri ancora in calo quest'oggi: 14 nuovi positivi nel savonese

Numeri ancora in calo nella nostra regione e in provincia quest’oggi. Sono 84 i nuovi positivi al Covid, in relazione ai 3.725 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 5.377 antigenici rapidi), uno ogni 44,34 pari al 2,25%.

In provincia di Savona sono 14 i nuovi contagiati, numero identico nell'imperiese mentre sono 30 a Genova e 26 a Spezia. Da registrare oggi un decesso, un uomo di 81 anni a Genova mentre i ricoveri sono in calo su base regionale e in aumento nella nostra provincia.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.626.898 (+3.725)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 679.857 (+5.377)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 112.529 (+84)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.226 (-45)

Casi per provincia di residenza

Imperia: 230 (-11)

Savona: 269 (-16)

Genova: 1.141 (-3)

La Spezia: 403 (-4)

Residenti fuori regione o estero: 42 (-)

Altro o in fase di verifica: 141 (-11)

Totale: 2.225 (-45)

Ospedalizzati: 61 (-1); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 11 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 19 (-1); 2 (-) nessuno in terapia intensiva

San Martino - 10 (-); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 15 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 0

Asl 4 - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-1); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 940 (-96)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 105.895 (+128)

Deceduti: 4.408 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1: 404 (+23)

Asl 2: 364 (+7)

Asl 3: 254 (-36)

Asl 4: 112 (+8)

Asl 5: 221 (-44)

Totale: 1.355 (-41)

Dati vaccinazioni 28/09/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.468.892

Somministrati: 2.139.058

Percentuale: 87%

*in allegato il report completo sulle vaccinazioni