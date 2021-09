Loano, il consigliere comunale Paganelli non si ricandida: "Priorità al mio lavoro, ma fiducia nella lista Piccinini"

“Siccome a pochi giorni dalle elezioni alcuni amici mi hanno ancora chiesto ‘ma sei candidato con Piccinini?’, direi che è venuto il momento di spendere due parole sul tema.

No, questa volta non mi sono voluto candidare, ed è stata una decisione assolutamente non semplice e che mi lascia comunque un po’ di amaro in bocca: non facendo il politico per professione, ho dovuto infatti scegliere di dare la priorità alla mia attività lavorativa, che tra lo studio di Loano e quello di Genova mi assorbe completamente.

A mitigare il dispiacere – continua - c’è però l’enorme soddisfazione di aver visto quel minuscolo sassolino che è stato la creazione del Gruppo Misto - Loano diventare una valanga, che una moltitudine di persone incredibili ha saputo condensare in quel progetto rivoluzionario che si chiama Nuova Grande Loano.

Un progetto che si pone come ultima chance per non ritrovarsi nuovamente lo stesso parco Assessori che con così poco entusiasmo ha governato Loano negli ultimi 5 anni, e che si ripresenta compatto. E non lo dico per opportunismo: ricordo infatti che già nel 2019 ritenevo la Giunta così poco attenta alle esigenze di Loano e così poco incline ad accogliere suggerimenti, da spingermi a dare le dimissioni da Capogruppo.

Il mio impegno, in queste settimane, si sta concentrando nel trasmettere ai loanesi un po’ di fiducia nel futuro, perché si rendano conto che è DAVVERO possibile fare un lavoro migliore di quello che è stato fatto. Che ci sono DAVVERO persone a cui interessa che Loano funzioni e che sì, quelle persone agiscono anche per interesse personale: perché se Loano cresce, se Loano prospera, se Loano riparte, tutti i loanesi ne hanno un vantaggio, inclusi i candidati; se le attività lavorative dei loanesi prosperano, se i figli dei loanesi crescono in un ambiente più sicuro, se i nonni loanesi non devono più staccarsi le schegge di legno dai pantaloni quando si alzano dalle panchine della passeggiata, tutti i loanesi ne godono.

Inutile poi che io mi spenda in elogi nei confronti di Jimmy Piccinini: mi ha accolto nel suo Studio quando ancora mi radevo la barba solo a pezzi, mi ha insegnato un mestiere e mi ha dato in questi 16 anni passati insieme molto più di quanto potrò mai restituirgli. Ci sono poche persone che stimo di più, e non potrei pensare ad un Sindaco migliore per preparare Loano alle sfide del futuro”.