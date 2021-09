Savona, l'ultimo consiglio comunale dell'era Caprioglio: "Orgogliosa di essere stata a servizio della città"

"E' stato un mandato iniziato con la mancanza degli equilibri di bilancio e poi con la pandemia. Vi ringrazio tutti consiglieri di maggioranza e minoranza, è stato un momento epocale, di crisi sanitaria importante e credo che tutti insieme abbiamo cercato di gestirlo al meglio".

Così il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio in occasione dell'ultimo consiglio comunale della sua gestione si è congedata da Palazzo Sisto effettuando diversi ringraziamenti, dai consiglieri comunali, passando per i dirigenti e tutti i dipendenti del comune.

La prima cittadina aveva deciso di non ricandidarsi e durante la presentazione del candidato sindaco Angelo Schirru, si era anche tolta dei sassolini delle scarpe contro i partiti che lo hanno sostenuto, ringraziando solo alcuni dei membri della sua giunta (Leggi QUI).

"Voglio ringraziare il segretario generale, la dottoressa Lucia Bacciu, nel periodo di massima emergenza pandemico in comune e in città c'erano poche persone, i primi giorni di marzo del 2020 non sono stato facili e insieme abbiamo lavorato e abbiamo registrato che noi donne sappiamo fare squadra e sappiamo farlo bene. Ringrazio tutti i dirigenti e tutti i dipendenti del comune. Sono andata a salutarli nel 2016 e così ho fatto anche a fine mandato, la struttura per quanto depauperata numericamente in momenti difficili non si è mai tirata indietro, hanno sempre lavorato con grande dedizione all'ente e per questo gli sono grata" ha continuata la prima cittadina savonese".

"La mia considerazione finale è che al netto degli errori commessi in buona fede, sono veramente orgogliosa di essere stata a servizio della comunità di questa città, di essere stata il primo sindaco donna, il primo della pandemia, del predissesto. Sono onorata e auguro un buon lavoro a chi verrà. Vi ringrazio di cuore" ha concluso il sindaco Caprioglio.

Diversi i ringraziamenti dei consiglieri comunali, soprattutto da parte di chi non si ricandiderà, Alberto Marabotto (lista civica Caprioglio), Andrea Addis (capogruppo Battaglia Sindaco), Mauro Dell'Amico (capogruppo Noi per Savona) e Matteo Venturino (capogruppo Lega) e dell'assessore al bilancio Silvano Montaldo.