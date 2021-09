Stop a gara ospedali Albenga e Cairo, Cgil: “La Regione conferma la volontà di non ascoltare nessuno”

" Ci sorprendono le dichiarazioni di Toti con cui ha annunciato l’annullamento della gara per la privatizzazione degli ospedali di Albenga e Cairo. Dopo anni che contestiamo le privatizzazioni, viene assunta una delibera che chiude l'ospedale di Cairo Montenotte trasformandolo in un ospedale di comunità - spiegano Fulvia Veirana, segretario generale Cgil Liguria e Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona - Mentre quello di Albenga potrà essere un hub per l’abbattimento delle liste di attesa solo fino al prossimo anno sfruttando i fondi Covid, poi quale sarà il suo destino? ”.

"Proprio in una fase in cui sarebbe necessario il coinvolgimento di tutti e la massima coesione sociale , la Regione conferma la volontà di non ascoltare nessuno - continuano i sindacalisti -Neanche i cittadini e chi li rappresenta, ignorandoli, a partire dai lavoratori e dalle istituzioni locali. Non staremo a guardare".