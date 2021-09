Villanova d’Albenga, Gabriele Gianotti 2 volte vincitore al Campionato Mondiale di Pizza di Ercolano

Gabriele Gianotti, di Villanova d’Albenga, si è aggiudicato 2 coppe al Campionato Mondiale dell’Associazione Pizzaioli Cuochi Pasticceri Professionisti, che si è tenuto a Ercolano il 27 e 28 settembre e a cui hanno partecipato pizzaioli provenienti da tutta Europa.

Suoi i primati nella categoria Team Italia, in squadra con due pizzaioli di Roma, e in singola nella categoria Pizza in Pala, tra le 8 previste dalla competizione, ovvero: Pizza Classica, Napoletana, Contemporanea, Dessert, Gourmet, Senza glutine, Larga, oltre a quella vinta dal villanovese.

“Sono molto contento. È un bel risultato per me aver vinto sia in singola che in squadra – racconta Gianotti - Anni di lavoro, esperienza e grande passione possono portare a queste grandi soddisfazioni”.

Gabriele Gianotti, 60enne figlio di generazioni di chef e titolare di un’attività ristorativa ad Alassio, è già stato campione italiano A.P.I. (Associazione Pizzaioli Italiani) nel 2019 nella categoria Pizza Tonda e finalista nel Pizza Talent Show, con un ottimo 2° posto.