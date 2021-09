Elezioni 2021, Satta e Spiga ("Insieme per Spotorno"): "Idee per la sicurezza e l’ordine pubblico"

"Uno degli argomenti al quale dedicherò il mio tempo, se sarò eletto, sarà la sicurezza del nostro paese" dice Giuseppe Satta candidato nella lista “Insieme per Spotorno Zunino Sindaco” alle prossime elezioni comunali spotornesi.

"Con il collega Spiga Massimo, abbiamo messo nero su bianco alcune idee per la sicurezza e l’ordine pubblico. Dopo un attento sopralluogo ed una verifica tecnica funzionale chiederò al sindaco di prevedere nel bilancio la spesa per aumentare il numero di telecamere così come di programmare nuovi punti luce soprattutto nelle zone più decentrate del paese. Sarà determinante mettere in atto una collaborazione con le forze dell’ordine per una maggiore e più costante presenza sul territorio – prosegue Satta – presenza che dovrà essere anche e soprattutto garantita dalla nostra Polizia Locale. Penso al vigile di zona che già fu istituito con successo tanti anni or sono. Questa figura oltre ad essere riferimento per i cittadini ed i turisti potrà anche 'aiutare' la nostra amministrazione in occasione di disservizi e segnalazioni di guasti".

"Bisognerà concordare con il comando della Polizia Locale, dopo aver preso coscienza delle incombenze in capo all’ufficio, la ripresa dei turni serali/notturni coadiuvati anche, soprattutto nel periodo di maggior afflusso e nei week-end, con organici di vigilanza privata. Anche il presidio delle spiagge con un accordo con l’associazione bagni marini, dovrà occupare le nostre priorità, evitando che si ripeta quello accaduto in precedenza con l’Amministrazione Fiorini sull’attuazione, solo sulla carta, del progetto spiagge sicure".

"Segnalo infine un ultimo argomento che sottoporrò all’attenzione del sindaco, una volta eletti: 'il turismo del mordi e fuggi' fatto soprattutto con bus che soggiornano da mattina a sera nel nostro territorio. Per dissuadere questa tipo di turismo che non lascia nulla all’economia del paese, vorrei prendere ad esempio ciò che ha fatto il Comune di Alassio e ciò tassando onerosamente la sosta di questi mezzi. Ringrazio il mio collega candidato Massimo Spiga, per l’aiuto nella gestione di questa situazione, che tocca da vicino ogni cittadino di Spotorno" conclude infine Giuseppe Satta.