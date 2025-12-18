Regione, il Pd chiede l'abolizione dell'Agenzia dei rifiuti guidata da Giuliano, emendamento bocciato dal Consiglio regionale

Abolizione dell'Agenzia per rifiuti con un emendamento, bocciato dal Consiglio regionale, Il gruppo consiliare del Pd, con una modifica al Ddl 83 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026), ha chiesto che l'Agenzia regionale ligure per i rifiuti- Arlir venga chiusa e le funzioni trasferite alla regione, tramite il Dipartimento ambiente e territorio. Sul caso il Pd ha presentato un esposto alla Corte dei conti.

L'Agenzia non ha personale ed è guidata dalla commissaria Monica Giuliano, ex sindaco di Vado. Giuliano era stata eletta nel Pd e poi uscita dai dem e avvicinatasi a Giovanni Toti, che all'ora presidente della regione l'aveva nominata a capo dell'Agenzia. L'Arlir dovrà occuparsi di indire il bando per il termovalorizzatore che la Regione vuole costruire sul territorio e i siti individuati sono Valpolcevera-Scarpino; Valle Scrivia; zona Cairo Montenotte; zona Cengio; zona Vado Ligure.

“Questa Giunta non trova 500 euro in più per i giovani - ha detto il consigliere Pd Davide Natale - da stanziare per adeguare i tirocini al costo della vita e portarli a mille euro, ma trova centinaia di migliaia di euro per tenere in piedi una scatola vuota come l’Agenzia regionale dei rifiuti e pagare un commissario 150 mila euro l’anno nonostante non abbia fatto nulla di quanto previsto dalla normativa di istituzione dell’ente. Nessun intervento su pianificazione dei piani territoriali, nessuna gara, nessuna assunzione per far funzionare la macchina e nessuna manifestazione di interesse per realizzare gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti come previsto da delibera di giunta. Abbiamo chiesto la chiusura perché è un Agenzia inutile e costosa. La Giunta è andata dritta, speriamo che l’esposto fatto alla Corte dei conti venga discusso velocemente mettendo una parola definitiva a questa vicenda e mettere fine a questo spreco di risorse pubbliche. Questa giunta regionale si conferma forte con i deboli e debole con i forti”