Savona 2021, il candidato Russo: "Gli unici che hanno preso sul serio il bisogno di rilanciare la città"

"La città ha davvero voglia di ripartire e ha le energie e le intenzioni di rialzarsi da questa situazione di degrado nella quale si trova"

"Portiamo ai cittadini una proposta ambiziosa ma anche concreta e offriamo l'opportunità di rilancio". Così si è presentato alla cittadina della Torretta, al voto il prossimo 3 e 4 ottobre per eleggere il nuovo sindaco, il candidato del Patto per Savona, del Pd, dei partiti di sinistra e riformisti, Marco Russo. E ora, al termine di una campagna elettorale intensa, l'avvocato savonese lancia il suo appello al voto confermando il suo impegno e specificando che "siamo gli unici che hanno preso sul serio le necessità, i problemi e il bisogno di rilanciare la città, che sono partiti in anticipo ed abbiamo elaborato un progetto innovativo nei contenuti e nel metodo". "E' stata un'esperienza straordinaria, una campagna elettorale molto innovativa grazie alla proposta che abbiamo fatto, una visione ambiziosa e concreta, abbiamo coinvolto tante persone e abbiamo sempre tenuto un atteggiamento positivo. Abbiamo trasmesso alla città questo senso di serenità che deriva dalle forze delle idee che stiamo portando avanti" ha continuato Russo. "La città ha davvero voglia di ripartire e ha le energie e le intenzioni di rialzarsi da questa situazione di degrado nella quale si trova, aspetta qualcuno che gli indichi una meta, i cittadini accettano il dialogo che abbiamo instaurato, abbiamo avuto sempre la sensazione di una fiducia crescente di una speranza che si riaccende" ha concluso il candidato sindaco.

I.P.E.

