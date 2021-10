Savona 2021, Toti: "Rotta sul futuro con Schirru, non riconsegniamo la città a prima del governo di centrodestra l'aveva messa in ginocchio"

“Tornare a Savona fa sempre un certo effetto perché è stata la città dove abbiamo fatto insieme la prima campagna elettorale e abbiamo vinto il primo grande comune in questa Regione. Poi sono venute Genova, La Spezia e tutti gli altri comuni. C’è una punta d’orgoglio per tutti noi a pensare che quando è cominciata questa avventura nel maggio del 2015, il centrodestra governava in questa regione il 30% circa dei cittadini, oggi l’80% dei liguri ha dato fiducia alla nostra amministrazione”.

Lo ha detto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, nel corso della serata finale in piazza Pertini a Savona per la chiusura della campagna elettorale per Angelo Schirru a sindaco.

“Tante città - ha proseguito - hanno deciso che quel percorso di crescita, sviluppo e rinnovamento della politica meritava fiducia e credo che lo faranno anche i savonesi questa domenica e lunedì votando Angelo Schirru. Una fiducia che il nostro candidato merita, un uomo che dopo aver dedicato tutta la sua vita a curare il prossimo, da medico, ha deciso di mettere a disposizione la sua serietà e anche la sua capacità d’ascolto per la sua città”.

Per Toti infatti “non possiamo che apprezzarlo, proprio come hanno fatto i partiti che hanno deciso di scegliere ancora una volta un uomo che proviene dalla società civile. Schirru è un uomo che ha la stima di tutti noi e che può dare un contributo importante al Governo di questa città”.

Durante il suo discorso il Presidente Toti ha poi sottolineato come questa campagna elettorale sia stata “straordinariamente coinvolgente perché dopo un anno e mezzo fermi, dove è stato difficile persino vedere i propri famigliari, ritrovarsi con i compagni di tante battaglie è davvero emozionante. Ancora di più al pensiero che da lunedì questa città ripartirà nel percorso di rinascita che abbiamo pensato per lei e per la Liguria: crescita e rinnovamento che abbiamo già cominciato nella scorsa legislatura. Non tutto - ha aggiunto - è andato come avremmo voluto ma ricordiamoci che se in questi anni il centrodestra di Governo in questa città ha dovuto lottare con un comune in dissesto, con il covid, con il Ponte Morandi, con le mareggiate che hanno devastato le nostre coste, l’ha fatto con grande sacrificio e ringrazio tutti. Siamo coscienti di non essere i responsabili dei tanti problemi che questa città ha incontrato negli anni, ma che sono state le persone che prima l’hanno governata per 30 anni a creare un gigantesco buco di bilancio. Gli stessi che ora fanno finta di essere il nuovo, tornando qua e cercando di rimettere le mani su quello che i nostri amministratori, consiglieri comunali e militanti di partito, sono riusciti a risanare con impegno e forza. Ora spetta ancora a noi, e all’amministrazione che noi rappresentiamo, accelerare e fare un passo in più. Abbiamo messo in campo tanti progetti, le carte in regola ci sono, non siamo destra o sinistra, noi amministriamo città e regioni cercando di fare le cose più giuste per i cittadini”.

Il Governatore Toti ha poi concluso rimarcando come la Liguria “stia marciando a una velocità superiore rispetto al resto del Paese, in un momento in cui già l’Italia sta crescendo con i numeri dell’economia che sono ripartiti. C’è bisogno che Savona resti nell’alveo di quello che abbiamo costruito in questi 6 anni. C’è bisogno che in questa città ci sia un’amministrazione che capisca e condivida quelli che sono i nostri punti di vista, obiettivi e traguardi, perché governare insieme vuol dire poter fare tante cose che altrimenti se non ci si capisce non si fanno a danno dei cittadini”.