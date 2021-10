Alassio, apericena crowdfunding per realizzare il sogno di Francesco Scarpati: il Museo del Mare

Lunedì 4 ottobre, festa di San Francesco, dopo la Messa mattutina delle ore 11 nella Chiesa della Carità situata nel Budello di Alassio, e che sarà officiata da don Mauro Marchiano, in serata, dalle 19 in poi, al Caffè Roma, si svolgerà la terza Tormalina Gala Night, una apericena crowdfunding in memoria di Francesco Scarpati, il geologo alassino mancato il 14 luglio 2018.

Ad organizzare l'evento Dolores D'Avanzo che, per ricordarlo, ha realizzato e lanciato il brand "L'Arascin". Dopo la consegna del premio "Arascin dell'Anno", svoltasi a luglio, il crowdfunding servirà a raccogliere fondi per realizzare il Museo del Mare, sogno nel cassetto di Francesco Scarpati, geologo, ambientalista. Il progetto, iniziato da oltre tre anni, sta andando avanti, pur tra mille difficoltà.

Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, finanziamento) consiste in un processo collaborativo in cui un gruppo di persone utilizza il proprio denaro per sostenere un’idea, rendendola un progetto concreto e realizzabile.

Alla base di questo meccanismo c’è una partecipazione attiva da parte dei sostenitori che decidono di investire: essi non solo apprezzano ciò che viene proposto ma partecipano finanziariamente alla realizzazione. Si va a creare una conversazione tra imprenditori e investitori, una comunicazione chiara e focalizzata alla concretezza.

Dolores D'Avanzo ha proposto di coinvolgere anche alcune istituzioni cittadine per portare a buon fine il suo progetto.