Liguria in pre-allerta meteo, la Regione invita i cittadini chiamati al voto a preferire la giornata di domenica 3 ottobre

Pre-allerta meteo di Arpal per piogge diffuse e persistenti nella giornata di lunedì 4 ottobre, in particolare sul centro e sul levante della regione (leggi QUI). In vista delle elezioni amministrative, che si svolgeranno anche in Liguria con le urne aperte domani, domenica 3 ottobre, dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15, da parte di Regione il voto sarà sempre garantito.

In via precauzionale, in ragione delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di lunedì 4 ottobre, in accordo con le Prefetture di Genova, Spezia, Savona e Imperia, si invitano i cittadini liguri residenti nei Comuni chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni a preferire, se possibile, la giornata di domani, domenica 3 ottobre, per recarsi alle urne.

Il messaggio di pre-allerta viene emesso quando siano previste criticità di livello arancione o rosso oltre le 48 ore ed entro le 72 ore dal giorno dell’emissione.

Il bollettino di vigilanza odierno indica già dalle prime ore di questa notte locali precipitazioni e prevede un progressivo peggioramento su tutta la regione. Nella giornata di domani, domenica 3 ottobre, i previsiori di Arpal effettueranno ulteriori valutazioni: qualora i modelli previsionali confermassero il quadro di criticità, verrà emessa l’allerta meteo, specificando il codice colore (arancione o rosso) e riportando tutti i dettagli sulle classi di bacino e sui comuni costieri e dell’interno.

Si invitano i cittadini a seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti.