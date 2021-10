Maltempo, un'importante perturbazione si avvicina alla Liguria: emanata la pre-allerta meteo

Pre–allerta meteo per la Regione Liguria in vista dei prossimi giorni. L'avviso è stato diffuso dalla Protezione Civile regionale a causa dell’avvicinarsi di una importante perturbazione che interesserà la nostra regione a partire da domani, domenica 3 ottobre, a cui potrebbe far seguito un'allerta meteo per temporali in data lunedì 4 ottobre.

Per quanto riguarda la giornata odierna, un veloce e debole passaggio perturbato determina condizioni di parziale instabilità con possibili locali rovesci o temporali di intensità tra debole e moderata.

Domani, domenica 3 ottobre, dalle prime ore della notte si attendono locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti sul centro della regione: su B cumulate areali significative, puntuali fino a elevate. Bassa probabilità di fenomeni forti (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Venti da Sud, Sud-Est moderati con locali raffiche intorno ai 40-50 km/h.

Dopodomani, lunedì 4 ottobre, deciso peggioramento su tutta la regione con precipitazioni diffuse di intensità fra moderata e forte che daranno luogo a cumulate areali elevate. Progressivo aumento dell'instabilità con bassa probabilità di rovesci o temporali forti nelle ore notturne, alta probabilità dalla mattina e in particolare nel pomeriggio. Venti meridionali fino a forti con raffiche intorno ai 60-80 km/h; probabile ingresso di venti settentrionali in serata. Mare molto mosso, fino ad agitato in serata su C e parte occidentale di B.

Di seguito la suddivisione in zone del territorio regionale:

A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa;

B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno;

C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla;

D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.