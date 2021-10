Ristrutturazione nelle aule al primo piano, Dad a rotazione per le classi dello Scientifico di Savona

Nel periodo dall'11 al 29 ottobre la Provincia eseguirà dei lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e miglioramento sismico nel liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona nelle aule del primo piano ala vecchia, lato destro, interessando per la prima settimana le classi 1A, 1F, 2C, 3G, 4D, 5F e proseguendo per altre 12 sezioni.

A comunicarlo è l'istituto savonese che ha inoltre aggiunto che per non penalizzare eccessivamente le classi, disponendole nella didattica a distanza per tutte e tre le settimane, è stato definito un calendario di "alternanza DAD" su base settimanale.

"Si precisa che quando non risulta alcuna indicazione, si intende che la classe corrispondente farà regolarmente lezione in presenza nella propria aula" hanno proseguito dal liceo Grassi.

Dall'11 al 15 saranno in didattica a distanza quindi le classi 1A, 1F, 2C, 3G, 4D, 5F, dal 18 al 22 ottobre le classi 1B, 1E, 2B, 3L, 4A, 3D, dal 25 al 29 ottobre le classi 3E, 1H, 3B, 3H, 1D, 4B. Le prime sei classi la seconda settimana infatti occuperanno le classi delle altre sei che andranno così in Dad e lo stesso avverrà la terza settimana con le ultime 6 classi, così da effettuare una vera e propria rotazione ed evitare alle prime sei sezioni dell'ala interessata dagli interventi di svolgere tre settimane continuate di didattica a distanza.