Coronavirus, in Liguria 70 nuovi positivi: 13 nel savonese

Sono in totale 70 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nella nostra regione, a fronte di 2.747 tamponi molecolari e 5.396 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore.

Nel savonese sono 13 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, mentre sono 8 nell'imperiese, 28 a Genova e 19 nello spezzino. Sono invece 2 quelli non riconducibili alla residenza in Liguria. Due anche i decessi registrati: due uomini di 83 e 87 anni entrambi deceduti all'ospedale Galliera di Genova lo scorso 30 settembre.

I DATI REGIONALI