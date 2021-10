Allerta meteo, le decisioni dei sindaci: le scuole chiuse lunedì 4 ottobre

Torna il maltempo in Liguria. Intorno alle 14.15 Arpal ha emanato l'allerta per piogge diffuse e temporali (LEGGI ARTICOLO) che coinvolgerà tutto il savonese, l'entroterra e la Val Bormida.

Per la giornata di domani, lunedì 4 ottobre, quindi la decisione della chiusura delle scuole è al vaglio dei singoli sindaci che potrebbero pubblicare un'ordinanza.

Bisogna ricordare che alcune scuole dei 14 comuni dove si vota per le elezioni amministrative, nel quale sono presenti i seggi elettorali, erano già state chiuse. Per altri plessi non coinvolti dalle operazioni di voto la situazione è al vaglio.

L'ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Savona: alcuni plessi già chiusi per via delle elezioni, si attende comunque l'ordinanza del sindaco Ilaria Caprioglio per le scuole non coinvolte

Alassio: scuole chiuse

Andora: scuole chiuse

Albenga: scuole chiuse

Albisola Superiore: scuole chiuse

Albissola Marina: scuole chiuse

Altare: chiusura scuole alle ore 13, non sarà previsto il servizio mensa

Borghetto Santo Spirito: Chiuse scuole, asilo nido, strutture sportive, cimiteri e biblioteca

Borgio Verezzi: elezioni in corso presso locali comunali (non presso le scuole), l'invito alla cittadinanza è di recarsi a votare quest'oggi; stop a lezioni scolastiche.

Cairo Montenotte: scuole aperte

Calizzano: scuole aperte come previsto dal piano della Protezione Civile

Carcare: scuole aperte, uscita dalle scuole alle 13, pomeriggio chiuse

Celle Ligure: scuole chiuse

Cengio: Scuole di ogni ordine e grado aperte in fascia di allerta arancione (dunque fino alle ore 13:59 di domani). Dalle ore 14:00, poiché in zona rossa, tutte le scuole di ogni ordine e grado di Cengio saranno chiuse

Ceriale: scuole chiuse

Cisano sul Neva: scuole chiuse

Cosseria: Scuola e Doposcuola chiuderanno alle ore 13. Verrà chiusa parte dell'area cimiteriale e il pontino sulla comunale in frazione Lidora dopo la pizzeria da Totò, monitorati i sottopassi ferrovari e nel caso di allagamenti verranno chiusi. Vietate le attività sportive e le riunioni pubbliche.

Finale Ligure: lezioni sospese; chiusi gli impianti sportivi, i cimiteri e tutte le strutture comunali anche date in concessione, sospese le manifestazioni e le attività commerciali in area pubblica, interdetti i lungomare e i moli e sarà vietato sostare e permanere sui ponti.

Giustenice: scuole chiuse

Laigueglia: scuole chiuse

Mallare: scuole aperte al mattino, la scuola dell'infanzia uscirà alle 13

Millesimo: scuole aperte

Noli: scuole chiuse

Pietra Ligure: scuole chiuse, così come impianti sportivi e cimitero.

Quiliano: scuole chiuse

Toirano: scuole chiuse

Tovo San Giacomo: chiusura per scuola dell'infanzia, biblioteca e palestra. Aperta la scuola primaria ma solo per le elezioni.

Vado Ligure: scuole chiuse

Varazze: scuole chiuse

Villanova d'Albenga: scuole chiuse

Zuccarello: scuole chiuse