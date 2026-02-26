Trenitalia, modifiche alla circolazione per la linea Alessandria - Savona

Modifiche alla circolazione dei treni della linea Torino/Alessandria-Savona per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati tra Savona e San Giuseppe di Cairo (via Ferrania) da lunedì 2 marzo a mercoledì 1° aprile.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta per le linee Ventimiglia/Savona-Alessandria/Torino, Savona-Fossano e Savona-Acqui Terme.

Alcuni treni saranno interessati da variazioni di orario con anticipi o posticipi e/o non fermeranno a Santuario, Ferrania e Bragno.

Per alcune corse, cancellate tra le stazioni di Savana e San Giuseppe di Cairo o deviate via Altare, è stato istituito un servizio bus.