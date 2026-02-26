Green Game, gli studenti del Nuovo Polo Scolastico Finalese, del Liceo “Calasanzio” di Carcare e del “Ferraris – Pancaldo” di Savona alla finale nazionale

Si è svolto anche per le Scuole della provincia di Savona l’appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia.

Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse del Nuovo Polo Scolastico Finalese (I.P.S.S.A.R. “A.Migliorini”) di Finale Ligure, del Liceo Statale “San Giuseppe Calasanzio” di Carcare e dell’I.I.S.S. “Ferraris – Pancaldo” di Savona, hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la Finale Nazionale sono state le classi 2^C dell’I.P.S.S.A.R. del Nuovo Polo Scolastico Finalese, 1^B dello Scientifico del Liceo Statale “San Giuseppe Calasanzio” , 1^A e 1^E dell’I.I.S.S. “Ferraris – Pancaldo”, che rappresenteranno la provincia nell’atto conclusivo del progetto.

Il Green Game è promosso dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

«Il Green Game continua a dimostrare come l’educazione ambientale possa essere efficace quando utilizza linguaggi e strumenti vicini ai giovani» – dichiarano congiuntamente i Consorzi promotori – «Il progetto rappresenta un’occasione concreta per accrescere la consapevolezza sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti e del riciclo, contribuendo alla formazione di cittadini più responsabili e attenti all’ambiente».

L’approccio didattico del Green Game si fonda su interattività, tecnologia e sana competizione. Gli esperti formatori di Peaktime, agenzia produttrice del format, accompagnano gli studenti in un percorso dinamico che favorisce partecipazione attiva, lavoro di squadra e attenzione ai contenuti.

Le lezioni non seguono uno schema tradizionale ma coinvolgono direttamente le classi, che al termine delle sessioni si mettono alla prova attraverso quiz e sfide sui temi affrontati.

Per l’edizione 2026, il Green Game ha coinvolto centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale, con due modalità di partecipazione: Green Game Digital, rivolto agli Istituti Secondari di II grado di tutta Italia; Green Game in presenza, dedicato alle scuole della Sardegna.

La Finale Nazionale del Green Game si svolgerà il 31 marzo al Palatiziano di Roma.

Per maggiori informazioni è possibile visitare www.greengame.it e seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram.