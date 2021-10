Arriva "Christian", rischio nubifragio: allerta rossa sul centro della Liguria e in Val Bormida, arancione per le altre zone

Come già preannunciato dalla Regione è stata proclamata da Arpal l'allerta rossa per violenti piogge per domani, lunedì 4 ottobre, dalle ore 14 alle 23.59 nel levante savonese fino a Camogli, entroterra provincia di Savona, in Val Bormida, Valle Stura ed in Val Polcevera e alta Val Bisagno.

Precedentemente sarà gialla sempre nella stessa zona dalle 18 alle 22 di oggi, domenica 3 ottobre e arancione dalle 22 di oggi alle 13.59 di domani, 4 ottobre.

Nell'imperiese e nel ponente savonese sarà gialla dalle 22 di oggi alle 5.59 di domani, 4 ottobre e arancione dalle 6 alle 23.59.

IL DETTAGLIO

Arpal ha emanato l'allerta per temporali e piogge diffuse:

🟨🟧ZONA A: GIALLA dalle 22.00 di oggi, domenica 3 ottobre, poi ARANCIONE (gialla per i bacini grandi) dalle 06.00 di domani lunedì 4 ottobre;

🟨🟧🟥ZONA B GIALLA dalle 18.00 di oggi, domenica 3 ottobre, poi ARANCIONE dalle 22.00, poi ROSSA dalle 14.00 di domani lunedì 4 ottobre;

🟨🟧ZONA C GIALLA dalle 22.00 di oggi, domenica 3 ottobre, poi ARANCIONE dalle 12.00 di domani lunedì 4 ottobre (bacini grandi GIALLA dalle 12 di domani lunedì 4 ottobre, poi ARANCIONE dalle 15.00);

🟨🟧🟥ZONA D GIALLA dalle 18.00 di oggi, domenica 3 ottobre, poi ARANCIONE (gialla per i bacini grandi) dalle 22.00 di oggi, domenica 3 ottobre, poi ROSSA dalle 14.00 di domani lunedì 4 ottobre;

🟨🟧ZONA E GIALLA dalle 22.00 di oggi, domenica 3 ottobre, poi ARANCIONE dalle 06.00 di domani lunedì 4 ottobre (bacini grandi GIALLA dalle 06 alle 15 di domani lunedì 4 ottobre, poi ARANCIONE dalle 15.00)

L'allerta arancione per temporali é il massimo grado di allertamento per questo tipo di fenomeno. Tutte le allerte sono in vigore fino a mezzanotte di domani, ma verranno rivalutate domani.

📌Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia