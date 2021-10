Brian May da Fazio, il grazie alla traduttrice Raffaella Rolla per il libro "Queen in 3-D"

"Voglio ringraziare Raffaella Rolla, ha eseguito una traduzione stupenda". Parole e musica di Brian May, chitarrista, cantautore e compositore, famoso per essere membro dei Queen, in collegamento ieri sera dal Surrey a "Che Tempo Che Fa", il programma condotto da Fabio Fazio in onda su Rai 3.

Il simpatico botta e risposta è stata l'occasione per parlare di "Queen in 3-D", il volume in stile stereoscopico che racconta la storia del famoso gruppo britannico attraverso i ricordi e gli scatti di May. Una visione intima dall'interno della band in formato 3D.

Prima di salutare, May ha ringraziato Raffaella Rolla, milanese di nascita, ma residente tra la Val Bormida e il varazzino, per l'ottimo lavoro svolto.

"Conosco Brian da più di 20 anni ormai. Per questo libro, ad essere sinceri, non sono stata io a contattare lui, ma è stato Brian a scegliermi, chiedendo espressamente all'editore che la traduzione fosse affidata a me perché, oltre a conoscere l’argomento, conosco bene lui, il suo modo di scrivere e di esprimersi, e per Brian, questo è fondamentale" aveva spiegato la Rolla in occasione dell'uscita del libro (LEGGI INTERVISTA COMPLETA).