Maltempo a Savona, si valuta la sospensione delle attività scolastiche anche per martedì 5 ottobre

"In mattinata è stata emessa una nuova ordinanza sindacale, dopo quella di ieri pomeriggio, al fine di trasferire il seggio n. 32 sito in località Santuario e garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto". Così Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona.

"Abbiamo prestato assistenza ad alcuni nuclei familiari isolati - aggiunge Caprioglio - si sta provvedendo alle operazioni di pulizia e sgombero legname più urgenti e continuiamo il costante monitoraggio di tutti i ponti".

"Abbiamo partecipato alle ore 12.00 alla Riunione in Prefettura. A seguito della proroga dell'allerta rossa stiamo valutando di emettere ordinanza di sospensione delle attività scolastiche anche per la giornata di domani per quei plessi scolastici che non sono stati sede di seggio elettorale" conclude la prima cittadina savonese.