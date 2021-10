Calice Ligure, Alessandro Comi confermato sindaco: "Risultato positivo: qui abbiamo battuto l'astensionismo"

Sono state elezioni amministrative anomale quelle di Calice Ligure, appena conclusesi con un'affluenza attestatasi al e che hanno visto la conferma dell'amministrazione uscente con Alessandro Comi eletto di fatto sindaco già nella serata di domenica, senza dover attendere lo scrutinio.

"Condividere Calice" era infatti l'unica lista presentatasi per guidare il centro dell'entroterra finalese e per la conferma della sua vittoria era sufficiente raggiungere il quorum del 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali escludendo quelli iscritti all'Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), molto numerosi nei paesi.

Un numero raggiunto già alle 23 di ieri (3 ottobre) con 706 votanti, ovvero il 40,57% mentre rispetto agli aventi diritto (48,45% sottraendo gli iscritti all'Aire) al quale si sono aggiunti un centinaio di voti nella giornata odierna, battendo quel temuto nemico chiamato "astensionismo".

"Era questa la principale sfida a cui eravamo messi di fronte. Ringrazio quindi chi si è recato a votare perché non era scontato far comprendere a tutti l'importanza di recarsi alle urne. Non posso che essere soddisfatto di questo risultato che sicuramente è positivo nel mio piccolo anche se, personalmente, vorrei sempre che alle urne si recasse un numero più vicino possibile alla totalità degli aventi diritto", sono state le prime parole del riconfermato primo cittadino, già, o forse ancora, al lavoro in queste ore di emergenza maltempo per garantire la sicurezza della cittadinanza.

E proprio dalla cura del territorio e dall'assidua presenza dell'Amministrazione uscente si ripartirà, per dare continuità: "Andiamo avanti con sempre più entusiasmo sul percorso intrapreso cinque anni fa - aggiunge Comi - Ringrazio i consiglieri e tutti coloro che hanno accordato la propria fiducia a un gruppo sempre in pieno accordo nelle decisioni prese confrontandosi su tutto, cerca la soluzione migliore possibile per i calicesi".

Un accordo arrivato spesso anche dai pareri della scorsa minoranza in Consiglio Comunale. Opposizione che però mancherà nei prossimi anni di governo cittadino, tema su cui si è parecchio dibattuto in paese nelle settimane pre elettorali: "Essere stata l'unica lista presente mi fa pensare che qualcuno abbia trovato il lavoro svolto negli ultimi cinque anni come un qualcosa di difficile da affrontare - afferma il primo cittadino - Molti dicevano che non vi era opposizione, ma in questi anni le decisioni nell'interesse della comunità sono state unanimi nelle sedute del consiglio".

Se i programmi e le idee per il futuro sono chiare, resta da togliere il velo su quella che sarà la composizione della Giunta: "Ci siamo già parlati all'interno del gruppo, ma aspettiamo i risultati complessivi per fare le nostre valutazioni" conclude Comi.

Condividere Calice, Alessandro Comi: 776 voti

Elettori: 1.740; Votanti: 833 (47,87%); Schede nulle: 29; Schede bianche: 28; Schede contestate: 0