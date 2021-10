Elezioni 2021, è Luca Lettieri il nuovo sindaco di Loano: "Impegno quotidiano e 'politica di contatto' per non deludere i loanesi" (VIDEO)

Luca Lettieri è il nuovo sindaco di Loano. Il candidato del centrodestra unito ha infatti avuto la meglio su Giacomo "Jimmy" Piccinini di Nuova Grande Loano. Dopo 24 anni vissuti ricoprendo diversi ruoli all'interno dell'amministrazione comunale, per Lettieri arriva dunque il massimo riconoscimento:

"Una grande emozione sapere che circa il 60% dei loanesi mi ha concesso la fiducia, farò in modo di non deluderli con il mio impegno quotidiano e soprattutto con il mio approccio, quello della politica di contatto, che secondo me è quello che dovrebbe avere ogni amministratore comunale, sindaco in primis - dichiara Lettieri - la squadra che governerà? Come ho già detto sarà formata dai primi cinque consiglieri in base alle loro preferenze e tenuto conto delle quote di genere, tra loro sceglierò anche il vicesindaco. La decisione del centrodestra di compattarsi intorno al mio nome ha dato esito vincente? Una grande soddisfazione, penso sia assolutamente un valore aggiunto".