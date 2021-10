Nuovo record pluviometrico nazionale registrato nella giornata di ieri a Cairo Montenotte.

Con 496,0 mm in 6 ore, il comune valbormidese ha superato i 472,0 mm rilevati sempre in Liguria il 25 ottobre 2011 a Brugnato, in provincia di La Spezia.

Fonte dati: ARPA Liguria - Rete idrografico.