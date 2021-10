Anas fa i conti col maltempo: ancora chiuse le statali 35 "dei Giovi" e 456 "del Turchino"

Prosegue senza sosta il lavoro congiunto tra il personale Anas e le Forze dell'Ordine per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità nei territori e sulle strade di competenza dell'ente colpite nelle scorse ore dall'ondata di maltempo.

Particolarmente coinvolte le strade di collegamento tra la nostra regione e il Piemonte: restano ancora chiuse la statale 35 "dei Giovi" in località Ronco Scrivia per la presenza di detriti sulla carreggiata, e anche la statale 456 "del Turchino" a Rossiglione e dal confine regionale (km 78,764) fino alla rotonda di Belforte Monferrato (km 71,600) nell'alessandrino a causa di allagamenti e detriti sull'asfalto.

In quest'ultimo caso la chiusura è stata istituita in via cautelativa nella mattina di ieri (4 ottobre, ndr) anche in seguito alla ricezione degli allarmi di movimento versante scattati dai primi sensori installati sulla frana di Gnocchetto di Ovada.

A causa di allagamenti saltuari e del cedimento localizzato del piano stradale, resta temporaneamente chiusa al traffico anche la statale 334 “del Sassello” che parte dal savonese e giunge nell'alessandrino, per un tratto di circa 10 chilometri nel comune piemontese di Cartosio.