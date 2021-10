"Ci risiamo, senza internet e telefonia, acqua da tutte le parti, ringhiere dei ponti che spariscono in un secondo, campi che diventano fiumi, strade più adatte a una materassino che a un'auto. No, non è scoppiata una guerra, ma quasi".

Questo il commento del sindaco di Bormida Daniele Galliano all'indomani della violenta perturbazione che ha colpito violentemente il savonese.

"Come le altre volte ci rimetteremo in piedi e subito" conclude il primo cittadino.