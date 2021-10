Danni maltempo al Santuario, il racconto di una residente: "Mai visto una cosa del genere, peggio che nel 92" (FOTO e VIDEO)

"La piena ha portato via il muro di contenimento della nostra casa così noi siamo scappati temendo che scavasse le fondamenta e ci facesse crollare l'abitazione, ci siamo così rifugiati sulle fasce più in alto. Quando si è ritirato avevamo capito che era salva ma erano crollati tutti i muri e il fiume ha attraversato tutto il nostro prato".

Questo il racconto da brividi di Matilde Pugliaro, abitante del Santuario in via Cimavalle a Savona, che ieri insieme alla sua famiglia ha vissuto ore veramente di grande apprensione a causa della piena del torrente Letimbro che oltre a far crollare un ponte che collega un'abitazione e un ristorante, ha di fatto colpito anche la sua casa, la quale fortunatamente non ha subito danni se non alla struttura che la protegge.

"L'acqua era alta come la provinciale, un metro sotto, non ho mai visto una cosa del genere, ero qui in valle anche nel 1992, ma l'ondata che ho visto arrivare qua per me è stata più imponente. Sarà stato l'effetto del ponte che è crollato ma per me era come 29 anni fa, non come quattro-due anni fa, perché qui ogni due anni c'è un alluvione" prosegue la donna.

"Questa volta hanno portato via gli alberi così per 20 anni siamo tranquilli, però nessuno qui pulisce, vietano anche a noi proprietari confinanti di farlo, dobbiamo chiedere permessi su permessi per pulire il torrente, abbiamo fatto dei lavori nell'argine e abbiamo trafficato 6-8 mesi per avere permessi degli uffici incompetenti e tutto a nostro spese" ha proseguito la savonese puntando il dito contro il comune.

"Uno poi si scoraggia e decide di andare a vivere in città, ma se si decide così poi nessuno cura il territorio e negli anni futuri il danno sarà moltiplicato. Ci vuole un po' di aiuto" conclude la residente.