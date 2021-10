Meteo, nel pomeriggio nuvole in tutta la regione, ma piove solo nell'entroterra spezzino

Per quanto riguarda le temperature: minime in calo, massime stazionarie, i venti, da nord forti e rafficati sul centro-Levante, variabili a Ponente. Il mare sarà mosso in calo fino a poco mosso sugli estremi della regione. L'umidità si mantiene su valori bassi.

Per domani, venerdì 8 ottobre, il vortice si colma lentamente lasciando spazio all'alta pressione che ci regala una giornata di sole, appena disturbato da locali e temporanei addensamenti più consistenti a Levante al mattino. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento, le massime stazionarie.