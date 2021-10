Celle Ligure, domenica 10 ottobre torna il mercatino "Bric-à-Brac"

Domenica 10 ottobre torna Bric-à-Brac uno dei mercatini dell’antiquariato tra i più longevi della provincia. Il mercatino si snoda nel cuore centro storico di Celle Ligure: 50 espositori si raccolgono per mostrare antiquariato, modernariato, vinili, libri, mobili.

Il viaggio vale anche solo per vedere lo scenario che abbraccia la città, ricca di storia e monumenti. Celle Ligure, come molti borghi sul mare, si trova perfettamente inserito tra mare e natura e può rappresentare un’ottima alternativa per chi vuole prendersi una giornata di quiete tra riflessi azzurri e verdi del Mar Ligure che compaiono mentre si cammina tra le viuzze del centro. Basta però voltarsi per venire travolti dalla bellezza della vegetazione mediterranea e dagli spruzzi del mare che si infrangono sugli scogli.

I mercatini sono un’attrattiva senza tempo: famiglie, giovani coppie, anziani… tutti cadono preda del fascino di bancarelle e negozi d’antiquariato. Forse perché risvegliano curiosità e ricordi su momenti della nostra storia “casalinga”: dal vecchio telefono Sip fino alle splendide insegne pubblicitarie, passando per lampade e mobilio, anche di grande valore.

Bric-à-Brac non si sottrae allo charme di ritrovarsi catapultati in un’altra dimensione, in una sorta di coinvolgente viaggio a ritroso nel tempo. Una domenica diversa in uno dei più bei borghi del savonese.