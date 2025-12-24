A10, camion perde il controllo e sbatte contro un altro mezzo pesante fermo in piazzola: incidente tra Varazze e Arenzano

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 11 lungo l’autostrada A10, nel tratto tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova. Secondo le prime informazioni, sono rimasti coinvolti due veicoli, rendendo necessario l’intervento immediato delle autorità.

Dalle prime ricostruzioni, un mezzo pesante ha perso il controllo, urtando un secondo autocarro parcheggiato nella piazzola di sosta, prima di terminare la corsa contro il muraglione sul lato opposto della carreggiata. Fortunatamente, nessuno dei due conducenti ha riportato gravi conseguenze: quello in movimento ha avuto solo un lieve dolore a una mano, mentre l’autista del veicolo fermo, che al momento dello scontro stava dormendo nella cabina, non ha subito traumi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area dopo la fuoriuscita di carburante e olio, il personale sanitario della Croce Rossa di Celle e l’automedica da Genova, il personale autostradale e le forze dell’ordine, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il traffico è completamente bloccato e si registrano lunghe code.