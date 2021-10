Incontro ad Imperia su coesione territoriale e infrastrutture tra Piemonte e Liguria

Si è tenuto questa mattina l'incontro su coesione territoriale e infrastrutture tra Piemonte e Liguria, promosso dal comune di Imperia, alla presenza del Ministro per la coesione territoriale e dei presidenti delle due Regioni.



Il presidente della Provincia di Savona Olivieri ha avuto il piacere e l'onore di partecipare come relatore a questo importante evento tenutosi presso il comune di Imperia su uno degli argomenti più importanti del nostro territorio e delle sue comunità, quello di infrastrutture, in un'accezione specifica come quella della coesione tra Regione Liguria e Regione Piemonte e con un significato particolarmente importante per la connessione tra le Province di Savona e Imperia in una visione unitaria del Ponente Ligure. L'occasione è stata molto importante perché è stato possibile confrontarsi con tutti gli altri relatori, tra i quali i Presidenti delle due Regioni, Giovanni Toti e Alberto Cirio, e in particolare con il rappresentante del Governo Mara Carfagna, ministro della coesione territoriale.



Nell'ambito dello spirito e delle finalità complessive dell'evento in cui si è trattato ed evidenziato l'importanza e la necessità di procedere quanto prima ad una serie di interventi estremamente strategici per il territorio ma non solo provinciale, non solo ligure, ma di tutto il nord-ovest in visione ampiamente strategica di collegamento delle vie europee del commercio, da parte del Presidente della Provincia si è trattato in particolare della bretella autostradale Albenga-Carcare-Predosa.



"È stato un importante seguito dell'evento e della riattivazione dell'attenzione, che vuole essere assolutamente operativa e concreta del sistema partendo dal territorio fino in questo caso all'attenzione del governo con la presenza del Ministro, su un argomento quale quello della realizzazione e pronta messa a terra di una progettazione esecutiva e che porti a poter programmare concretamente l'avvio dei lavori di quello che è un intervento assolutamente indispensabile per il nostro territorio. Sono molto soddisfatto dell'occasione di questo intervento; non è un traguardo ma una parte di percorso molto importante che si è riattivato convintamente in sinergia con il territorio, le associazioni di categoria, gli operatori del settore Turistico, Trasportistico e Logistico in particolare, e che non si vuol smettere di attenzionare per arrivare all'unico vero obiettivo che è quello della realizzazione dell'opera", ha dichiarato il presidente della Provincia Olivieri.