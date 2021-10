Alassio, lutto per la scomparsa di Padre Tommaso

Era il decano, come presenza, di tutti i Cappuccini della parrocchia Santa Maria Immacolata di Alassio a Borgo Coscia: 46 anni di servizio religioso. Era un punto di riferimento per i parrocchiani di tre generazioni. Un frate molto simpatico e scherzoso, disponibile e che aveva sempre una buona parola per chi si sentiva in difficoltà.

Padre Tommaso, al secolo Vito Losacco, ha lasciato in silenzio e con serenità la vita terrena. La regola di congregazione vuole sia sepolto nel cimitero di Staglieno, a Genova, ma per lui si è fatta un'eccezione. Su richiesta unanime dei parrocchiani verrà sepolto nel cimitero di Alassio e i funerali si svolgeranno lunedì 11 ottobre alle 15.30 all'aperto davanti alla chiesa. Rosario la sera prima, domenica 10, alle 20.30.

Padre Tommaso era stato insignito dell' "Alassino d'Oro" nel dicembre del 2009.