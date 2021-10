L'alluvione al Santuario e il sangue freddo dell'autista Tpl: "Mi sono visto passare la vita davanti, ho agito immediatamente" (FOTO E VIDEO)

"Bisogna reagire immediatamente anche se mi sono visto passare la vita davanti, sono attimi, non bisogna pensare su ma bisogna agire come si può".

Con queste parole ai microfoni di Savonanews Silvano Vincis, autista della Tpl, ha raccontato tutti i terribili momenti che ha dovuto affrontare lunedì scorso a bordo dell'autobus, linea 3, al Santuario. Il video che lo ha immortala nel bel mezzo della piena del Letimbro è diventato celebre e lui è riuscito a cavarsela come meglio ha potuto in una situazione di difficoltà estrema.

"Al primo turno sono arrivato al capolinea di via Cimavalle al Santuario e vedevo già che iniziava a piovigginare e il terriccio dei boschi scendeva a valle, ho fatto inversione sul capolinea per immettermi in strada e continuare la mia corsa regolarmente ma nel frattempo ho notato che l'acqua aumentava e allora ho cercato di proseguire e le persone continuavo a caricarle per portarle in stazione a Savona" ha proseguito Vincis che è stato invitato al Priamar all'evento di WhyBio per raccontare la sua esperienza.

"Sono allora ripartito per il secondo tragitto in arrivo al capolinea del Santuario, nel frattempo mi ha chiamato il responsabile dicendomi di proseguire ma se ci fossero stati problemi di avvisarli, mi sono comunque diretto in zona e quando ho visto che in prossimità del cimitero del Santuario la protezione civile mi diceva di non proseguire perché sarebbe stato pericoloso, nella fermata ai pressi ho fatto scendere i passeggeri e ho proseguito fino al capolinea perché non sapevo dove girare - ha continuato l'autista del trasporto pubblico locale - mi sono trovato davanti all'ospedale ho visto che questi 'cavalloni' d'acqua stavano aumentando allora ho fatto retromarcia nell'uscita della strada del campo sportivo, quando ho visto che le ruote stavano slittando mi sono rimesso dritto e automaticamente senza pensarci su sono andato in retromarcia velocemente portando il posteriore dell'autobus contro il cancello del cimitero e ho cercato di portare il bus al capolinea della stazione".

Il filmato di lunedì 4 ottobre al Santuario: