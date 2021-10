Maltempo, Toti e Giampedrone: “Già avviati i lavori di ripristino della provinciale 38 a Mallare”

Sono iniziati questa mattina i lavori di ricostruzione della sede stradale sulla provinciale 38 “Mallare – Bormida - Osiglia”, in località Bresca, nel comune di Mallare. Il costo complessivo dell’intervento per la realizzazione di un nuovo muro di sostegno della sede stradale, è di 440mila euro, di cui 418mila finanziati dalla Regione e 22mila dalla Provincia.

La provinciale 38 è una delle arterie maggiormente danneggiate dal maltempo che ha colpito la Liguria lunedì 4 ottobre assieme alla 12 “Savona – Altare”, anche questa in Provincia di Savona, e alle strade provinciali 41 di Tiglieto e 76 dell’Olbicella nella Città metropolitana di Genova.

Regione Liguria ha già stanziato 1milione e 900mila euro, provenienti dal Fondo strategico regionale, per l’esecuzione di una serie di interventi prioritari per il ripristino del transito in sicurezza lungo queste strade che copriranno la quasi totalità dell’intervento il cui costo ammonta a 2milioni di euro. La totalità della copertura verrà garantita grazie a fondi stanziati dalle due amministrazioni provinciali, che contribuiranno in egual misura.

Nella giornata di sabato scorso era stato aperto il cantiere sulla provinciale 12, nelle vicinanze dell’argine del torrente Letimbro in località Cimavalle, nel comune di Savona.

“È passata una settimana esatta dall’ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione, che si è abbattuto in particolare sul savonese e sull’entroterra di Genova – spiegano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile e alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – e abbiamo già avviato due cantieri in punti strategici per la viabilità. Si tratta di interventi strutturali, prioritari per la sicurezza dei cittadini, come abbiamo verificato durante i sopralluoghi effettuati nelle primissime ore, finanziati da Regione Liguria con fondi propri, che riguardano collegamenti fondamentali per assicurare i collegamenti in queste zone”.