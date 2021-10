Savona 2021, Angelo Schirru: “Presidenza del Consiglio Comunale sarà ruolo di garanzia”

"Fermo restando che l'unica posizione che confermo, come già detto pochi giorni fa, è quella di Piero Santi che andrà a ricoprire la carica di vicesindaco, in virtù dello straordinario risultato ottenuto e delle sue competenze specifiche, ampiamente dimostrate sul campo nell'ultimo mandato come assessore comunale, mi preme fare un'ulteriore precisazione. - dichiara Angelo Schirru, candidato sindaco per il centrodestra a Savona - La democrazia è un valore fondante dal quale nessuno può prescindere e quindi, tengo a sottolineare che, in caso di mia vittoria, mi adopererò affinché il futuro presidente del Consiglio Comunale possa essere una figura di garanzia per tutte le forze politiche in campo, nessuno escluso”.

“Dopo questa doverosa premessa, il mio auspicio è che tutte le parti in causa, a seconda delle loro possibilità, lavorino per costruire per Savona il futuro migliore possibile", conclude il candidato sindaco Schirru.