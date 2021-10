Politica |

Savona 2021, Italexit "molla" Aschei: "Non appoggeremo in nessun modo il Governo e il Presidente Toti, siamo impegnati contro il Green Pass"

Il partito di Gianluigi Paragone ha deciso di ritirare i propri candidati e non sostenere più l'ex candidato di Andare Oltre che ha deciso di sostenere Schirru

Stop all'appoggio a Luca Aschei con la decisione di ritirare i propri candidati. Questa la decisione del partito Italexit di Gianluigi Paragone che sosteneva l'ex candidato sindaco di Andare Oltre che lo scorso sabato ha optato per apparentarsi con l'aspirante primo cittadino del centrodestra Angelo Schirru. "A seguito delle dichiarazioni fatte da Aschei, dove esprime la volontà di fare un ritorno al centro destra e sostenendo così una lista che rappresenta il partito del Presidente Toti e la coalizione del centro destra (nonché a sostegno di Draghi), il Coordinatore Regionale Montorro Fabio e il Coordinatore Provinciale Ilario Chiera, hanno deciso di ritirare i loro candidati non appoggiando più la lista Aschei" spiegano da Italexit Savona. "Italexit rimane coerente verso i cittadini e verso il proprio manifesto politico di partito. Siamo nati dalla necessità di offrire al paese una forza politica che faccia una vera opposizione ad un Governo che a nostro modo di vedere, si prostra ai piedi dell’Europa facendo politiche che favoreggiano multinazionali e banche, a discapito delle nostre piccole e medie imprese, dimostrando di continuo di non essere un Governo responsabile ne tanto meno interessato al bene del popolo" precisano. "Italexit Liguria non appoggerà in nessun modo il Governo e il Presidente Toti, per tanto neanche le liste che sostengono entrambi in questo ballottaggio. Siamo impegnati da tempo contro il Green Pass, per la tutela dei lavoratori e dei cittadini, in difesa dei diritti e della costituzione. La posizione del Governo, del Presidente Toti e dei partiti a sostegno di Draghi si conosce bene, anche per questo non possiamo stare con una lista che va in appoggio a tutto questo” concludono.

Luciano Parodi

