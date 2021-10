Affidata la reggenza temporanea dell'Istituto comprensivo di Loano-Boissano

Con l'attuale preside dell'istituto loanese fuori servizio per due mesi causa malattia e in seguito all'appello dell'ufficio scolastico provinciale (scaduto lo scorso 7 ottobre) che non ha ricevuto alcuna risposta, la reggenza è stata così affidata con una nomina diretta proprio da parte dell'ufficio scolastico. La durata dell'incarico è fissata dall’11 ottobre al 10 dicembre, salvo provvedimenti di revoca che si dovessero rendere necessari.