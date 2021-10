383esimo anniversario dalla morte di Chiabrera: gli "Amici del San Giacomo" omaggiano il poeta

Era il 14 ottobre del 1638 quando Savona diede l'addio al poeta e letterato Gabriello Chiabrera, cantore del cosiddetto classicismo barocco mai dimenticato dalla città che gli diede i natali che a lui ha dedicato il suo principale teatro.

Da allora sono passati 383 anni e la città, pur non avendolo scordato, ad oggi non è ancora riuscita a restituire alle sue spoglie un sepolcro accessibile e aperto ai visitatori, trovandosi nell'ex chiesa del complesso, in attesa di ristrutturazione, del San Giacomo.

E proprio l'associazione che si occupa della promozione si prende cura dell'ex convento stamani ha voluto omaggiare il poeta con un mazzo di rose e un volantino che riporta alcuni dei suoi celebri versi su questo fiore appesi sulla recinzione che protegge l'edificio.

In attesa che tornino tempi migliori e la tomba del Chiabrera in questa giornata possa essere omaggiata senza barriere a separarla dai savonesi.