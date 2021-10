Asl2, Savona, Covid e influenza the Real News, 3 appuntamenti per fare il punto dopo un anno di esperienze

Il 15 ottobre, il 19 e il 26 novembre al Palacrociere di Savona si terranno le tre edizioni del Convegno "Covid e influenza: the real News", gratuito e accreditato ECM, sotto la responsabilità scientifica del dottor Andrea Beltrame e della dottoressa Virna Frumento e il patrocinio di OMCEO Savona; OPI Savona, Ordine TSRM - PSTRP e Costa Crociere.

Il Covid ha cambiato profondamente le nostre vite, dal punto di vista della vita di relazione e dal punto di vista lavorativo, per cui, nell’immaginario collettivo, siamo arrivati a datare gli avvenimenti in “Prima del Covid” e “Dopo il Covid”.

“Questi tre appuntamenti hanno l’obiettivo di fare un riassunto delle esperienze delle strade percorse dagli operatori sanitari maggiormente esposti e che maggiormente hanno modificato il loro modo di fare medicina, senza però dimenticare le precedenti epidemie che hanno sconvolto la storia, anche se, ormai pare appartengano al passato” commenta la dottoressa Virna Frumento, responsabile scientifico dell’evento (insieme al dottor Andrea Beltrame) e direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica di ASL 2.

“L’influenza continua a rimanere una minaccia che dobbiamo conoscere e sapere affrontare”.

Il convegno intende infatti approfondire come questa epidemia è stata affrontata e gestita dalla sua iniziale comparsa sino ad oggi, dando spazio e voce a tutti i settori e attori coinvolti: il medico di medicina generale e il medico del Gsat, il Pronto Soccorso, i “nuovi reparti subintensivi”, la Rianimazione, il Laboratorio, la Radiologia. Tutto questo senza dimenticare il tema ancora attuale dell’influenza. Ultimo, ma non per questo meno importante, verrà approfondito l’argomento vaccinazioni.

Segreteria Organizzativa: Centro Formazione e Aggiornamento ASL 2 (tel. 019 8405472)

Iscrizioni via mail inviando l'apposito modulo a: formazione@asl2.liguria.it