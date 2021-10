Politica |

Il video-messaggio di Sala per Russo: "E' il momento di dare l’ultima spinta a Marco per proiettare Savona in un futuro di progresso"

Il neo eletto sindaco di Milano si rivolge ai savonesi: "Il progetto di sviluppo sostenibile di Russo è capace di conciliare lavoro, salute e ambiente grazie a green economy, cultura e innovazione tecnologica. Una trasformazione sperimentata a Milano, come nelle principali città europee"

Il candidato sindaco Marco Russo ha ricevuto dal neo-eletto sindaco di Milano un video-messaggio nel quale apprezza il Patto che Russo ha stretto con i cittadini per un cambiamento il più partecipato possibile. E invita i savonesi a votare Russo. Qui di seguito il testo integrale del video. "Care e cari savonesi, se come voi avessi il privilegio di ammirare ogni giorno il bellissimo mare di Savona, al ballottaggio del 16 e 17 ottobre voterei per Marco Russo. Un candidato che come me crede nel progresso, nella sostenibilità e nella solidarietà. Il mio appoggio a Marco si basa su valori comuni e la condivisione di un solido percorso professionale. Avere competenze maturate nel proprio lavoro aiuta gli amministratori pubblici a prendere le scelte più giuste. L’esperienza da avvocato e da dirigente delle Acli e del Forum del Terzo Settore savonese aiuterà Marco a disegnare la via verso una Savona sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. Un percorso da accelerare con un nuovo patto con i cittadini per un cambiamento il più partecipato possibile, dando nuova centralità ai quartieri. Valorizzare i nuclei identitari delle città è essenziale per infondere più coesione alle nostre comunità. Nei prossimi anni la rigenerazione della nostra società, dopo la pandemia, così come la lotta al climate change si giocheranno innanzitutto nelle città. L’agenda per Savona di Marco Russo presenta le idee più efficaci per affrontare queste sfide, così rendendo la vostra città più dinamica, più attrattiva e più giusta. Grazie a investimenti in green economy, cultura e innovazione tecnologica, Savona potrà crescere conciliando lavoro, salute e ambiente. Una trasformazione, sperimentata a Milano come nelle principali città europee, che darà ancora più bellezza a Savona, un luogo che unisce la magia della Liguria e del suo mare - che io come i miei concittadini amiamo tantissimo come ben sapete - alla dinamicità e all'internazionalità delle città portuali. Marco Russo è la persona giusta per guidare questo cambiamento, come ha dimostrato raccogliendo un risultato molto brillante al primo turno. Ora è il momento di dare l'ultima spinta a Marco, per proiettare Savona in un futuro di progresso".

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.