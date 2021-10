Nuova vita per il verde delle aree di servizio sulla A6: lavori anche a Carcare est

Un doppio intervento riqualificherà le aree di servizio presenti lungo la tratta A6 Torino - Savona.

Il primo di questi, che prenderà il via nelle prossime settimane e dovrebbe concludersi entro la primavera del prossimo anno, interesserà il patrimonio verde all’interno di quattro spazi di sosta, tra cui quello di Carcare est (oltre alle aree di Rio Ghidone est e ovest e Priero ovest).

Autofiori ed Ecogest, azienda che si occupa per conto della concessionaria dei servizi di manutenzione e gestione delle opere in verde, procederanno al ripristino del verde con la piantumazione di alberature e cespugli autoctoni, la creazione di barriere vegetali con funzione acustica ed estetica, ma anche l’installazione di arredi e pannelli informativi multilingua per valorizzare il territorio circostante.

Attenzione anche alla tutela delle specie insettivore in via d’estinzione, con l'inserimento tra le nuove piante di specie mellifere in grado di attrarre gli insetti pronubi e garantire un riequilibrio virtuoso degli ecosistemi naturali compromessi negli anni.

Verranno quindi utilizzati materiali e soluzioni tecniche ispirate non solo alla qualità e alla compatibilità, ma anche al recupero della qualità estetica delle aree, nel segno di "ecosostenibilità, attenzione alla qualità dei servizi per l’utenza, innovazione e risparmio energetico", spiegano dall'azienda del gruppo Gavio, che ha "fortemente voluto" questo progetto "nonostante la gestione delle aree di servizio non sia in capo alle concessionarie autostradali".

Il secondo intervento sarà invece nel segno del "pet friendly": per gli automobilisti in transito accompagnati dai propri amici a quattro zampe verranno realizzati dei “Fido Park”, aree attrezzate completamente dedicate ad accogliere gli animali.