Spotorno, proseguono i lavori sulla Sp45: strada chiusa dal 18 al 22 ottobre

Saranno conclusi durante la prossima settimana, dal 18 al 22 ottobre, i lavori di messa in sicurezza legati principalmente allo stato di salute in cui si trovano alcuni pini marittimi sulla Sp45, nei pressi della "Pineta" di Spotorno.

La strada che collega la cittadina rivierasca alla frazione nolese di Voze e all'altopiano delle Manie sarà chiusa al traffico quindi, secondo quanto stabilito dalla Provincia, ente che sta eseguendo i lavori, per un tratto di circa trecento metri (dal km 13 al km 13,3) dalle 8.30 di lunedì 18 ottobre sino alle 19 di venerdì 22.

I lavori riguarderanno principalmente il ripristino del manto stradale con una nuova asfaltatura (quella precedente è stata danneggiata dalle radici delle piante), e il completamento delle potature.

Azione, quest'ultima, che va ad aggiungersi all'abbattimento completo di 8 pini effettuato nelle scorse settimane: in un primo tempo sembrava dovessero essere tagliate completamente più piante, ma gli agronomi interpellati dall'ente provinciale hanno optato per un intervento meno radicale come l'alleggerimento delle fronde per le altre piante.