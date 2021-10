Garlenda, il comune ospita gli Alpini per un addestramento tecnico

Un’unità del 3° Reggimento Alpini di Pinerolo ospite del comune di Garlenda: accade questa settimana presso il campo sportivo "Don Luigi Arduino", dove è stato allestito il campo base utile per il corso avanzato di alpinismo e arrampicata in corso di svolgimento tra Castelbianco e il finalese.

“Garlenda conferma ancora una volta la sua proverbiale accoglienza verso i turisti, gli sportivi e i militari” è la dichiarazione di Alessandro Navone, vicesindaco del comune di Garlenda che prosegue “È un grande onore e un piacere ospitare gli Alpini in questa importante fase dell’addestramento. Per giovedì 22 ottobre abbiamo previsto un pomeriggio d’incontro con i bambini delle scuole di Garlenda, che assisteranno ad un’esibizione del nucleo di soccorso cinofilo presente al campo sportivo, e a seguire visiteranno il campo base degli Alpini, un’esperienza che sono sicuro ricorderanno per molto tempo“.

L’addestramento tecnico e tattico di specialità alpina è destinato al personale che dovrà operare in montagna e in tutti gli ambienti impervi ad essa assimilabili per morfologia o asprezza.