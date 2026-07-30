Loano, leva 1976, una serata di amicizia e solidarietà per “La Cura di Agnese”

Si è svolta ieri sera, presso il B-Fly di Loano, la serata celebrativa della Leva 1976, che ha visto riunirsi quasi cento partecipanti in un clima di grande entusiasmo e condivisione.

L’appuntamento ha rappresentato un momento speciale per ritrovare amici di una vita, condividere aneddoti e ricordi, ma anche per confermare lo spirito con cui la Leva 1976 continua a crescere. La cena, infatti, è aperta a tutti i coscritti dell’annata e vuole essere un’occasione inclusiva, capace di far incontrare persone che, pur essendo nate nello stesso anno, magari non si erano mai conosciute o avevano perso i contatti nel tempo. Un modo per creare nuove amicizie, rinsaldare il senso di appartenenza e mantenere viva una comunità che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

La serata ha assunto anche un importante valore solidale. Al termine dell’evento, infatti, gli organizzatori hanno annunciato che l’intero utile della cena, pari a 1.500 euro, sarà devoluto all’associazione “La Cura di Agnese”, contribuendo concretamente alle attività portate avanti dal sodalizio.

Un risultato reso possibile non soltanto dalla grande partecipazione alla serata, ma anche dalla collaborazione con un’associazione del territorio, con la quale la Leva 1976 auspica di poter costruire una futura partnership e sviluppare nuove iniziative condivise.

La Leva 1976 conferma così che una rimpatriata può essere molto più di una semplice occasione per ritrovarsi: può creare legami, generare valore per il territorio e trasformare una serata tra amici in un gesto concreto di solidarietà.



